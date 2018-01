Deel dit artikel:











Snelheidsduivel parkeert auto op vluchtstrook en is rijbewijs kwijt Foto: Facebook politie Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM - Een 24-jarige man uit Katwijk is zondagochtend rond 05.15 van de A4 gehaald, toen hij 180 reed op een plek waar 100 km per uur de maximum snelheid is.

De auto raasde de surveillerende agenten voorbij. Even later stond hij op de vluchtstrook. Daar deed de bestuurder tegenover de agenten voor alsof hij lag te slapen. Meldt de politie Kaag en Braassem op Facebook. Hij ontkende gereden te hebben en weigerde een alcohol- en drugstest. Daarom moest hij mee naar het bureau. De man raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij 64 kilometer (gecorrigeerde snelheid) te hard had gereden en weigerde mee te werken aan de blaastest. De man had pas een jaar zijn rijbewijs.