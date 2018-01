Deel dit artikel:











Weekoverzicht: Bij de Turks Azerbeidzjaanse vereniging zijn de ruiten ingegooid. De Azerbeidzjaanse vereniging

DEN HAAG - De week in vogelvlucht. In Den Haag worden de ruiten ingegooid van het pand van de Turks Azerbeidzjaanse vereniging. En de directie van het bedrijf Sterigenics staat voor de rechter. Dit en nog veel meer in het weekoverzicht