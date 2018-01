Opstelling ADO tegen Feyenoord: Groenendijk houdt vast aan zelfde elf

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk ziet geen reden zijn opstelling aan te passen voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Dat betekent onder meer dat de 19-jarige Shaquille Pinas ook in De Kuip mag starten in het Haagse basisteam. Hij vormt opnieuw het centrale verdedigingsduo met Tom Beugelsdijk.

Bij de regerend landkampioen uit Rotterdam hebben Sven van Beek uit Gouda en voormalig ADO-speler Jens Toornstra een basisplaats gekregen van coach Giovanni van Bronckhorst. Van Beek speelt centraal achterin, Ter Aarder Toornstra bemant het middenveld.

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg.

Feyenoord - ADO Den Haag live op 89.3 FM Radio West

Het eredivisieduel Feyenoord - ADO Den Haag is zondag vanaf 14.30 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.