LIVEBLOG: Feyenoord - ADO Den Haag Tom Beugelsdijk in duel met Sam Larsson tijdens het bekerduel Feyenoord - ADO. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag mag zondagmiddag in een uitverkochte Kuip aantreden tegen landskampioen Feyenoord. De ploeg van trainer Fons Groenendijk heeft als nummer acht van ranglijst 'slechts' zes punten achterstand op drie plaatsen hoger genoteerde Rotterdammers. Aftrap is om 14.30 uur. Alles over de wedstrijd is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM en dit liveblog.