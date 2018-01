ADO Den Haag moet na rust alsnog buigen voor Feyenoord

DEN HAAG - Zonder al te veel onder te doen voor Feyenoord is ADO Den Haag zondag met lege handen achtergebleven in De Kuip. Na een doelpuntloze eerste helft sloeg de regerend landskampioen uit Rotterdam na rust alsnog toe: 3-1. Lex Immers deed bij een 2-0 achterstand nog wel iets terug tegen zijn oude club, maar voormalig ADO-speler Jens Toornstra besliste het duel tien minuten voor tijd.

Feyenoord boekte de eerste competitiezege in 2018. De thuisploeg, die eerder deze maand verloor bij Ajax (2-0) en gelijkspeelde bij FC Utrecht (1-1), klom dankzij de zege over PEC Zwolle naar de vierde plek. ADO zakte naar de negende positie op de ranglijst.

Het eerste bedrijf in de bomvolle Kuip was het aankijken nauwelijks waard. Feyenoord had weliswaar veel balbezit, maar deed daar vrijwel niets mee. Berghuis op rechts, Nicolai Jørgensen in de punt van de aanval en Sam Larsson op links kwamen nauwelijks los van hun directe bewakers. Dat kwam mede omdat de aanvoer vanaf het middenveld ondermaats was.



Raffinement

Feyenoord kreeg voor de rust weinig kansen. Jørgensen kreeg er twee, maar hij benutte die niet. ADO kwam aanvallend in het stuk helemaal niet voor. De ploeg van Groenendijk beperkte zich veelal tot verdedigen. De schaarse keren dat de Hagenaars wel de aanval zochten ontbrak het raffinement om de defensie van Feyenoord te verontrusten.

Na de rust gebeurde er eindelijk wat op het veld. Na nog geen tien minuten werkte Vilhena op aangeven van Berghuis de bal achter doelman Robert Zwinkels. Kort daarna verzuimden Toornstra en daarna Karim El Ahmadi de marge te verdubbelen.

Dicht bij gelijkmaker

Die tweede treffer viel halverwege de tweede helft alsnog. Berghuis krulde de bal knap achter Zwinkels. Bevrijdend werkte die treffer niet voor Feyenoord. Luttele minuten later verkleinde uitgerekend Immers tegen zijn oude club de achterstand. ADO was kort daarna zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Sheraldo Becker schoot net naast.

In de slotfase nam Feyenoord definitief afstand. Toornstra maakte 3-1. De bij Feyenoord teruggekeerde Robin van Persie mocht daarna bijna tien minuten zijn luidruchtig toegezongen rentree in De Kuip maken.

1-0 Vilhena (54'), 2-0 Berghuis (68'), 2-1 Immers (71'), 3-1 Toornstra (80')

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop (Diks, 46'), Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen (Van Persie, 82'), Larsson

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker (Goppel, 86'), Johnsen (Ladan, 86'), Falkenburg (Hooi, 59')

Gele kaart(en): Meijers (ADO Den Haag)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Nijhuis

Toeschouwers: 47.500 (De Kuip, Rotterdam)