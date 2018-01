Deel dit artikel:











Giri grijpt net naast eindzege in Wijk aan Zee na kraker tegen Carlsen Anish Giri (links) en Magnus Carlsen schudden elkaar de hand in Wijk aan Zee. (Foto: ANP)

RIJSWIJK - Schaker Anish Giri is er net niet in geslaagd de eerste Nederlandse winnaar van het toptoernooi in Wijk aan Zee te worden na Jan Timman in 1985. De 23-jarige grootmeester uit Rijswijk verloor de tiebreak om de eindzege in Tata Steel Chess van regerend wereldkampioen Magnus Carlsen.

De Noorse nummer één van de wereldranglijst won het prestigieuze toernooi, in de volksmond het Wimbledon van het schaken genoemd, voor de zesde keer. Giri behaalde in zijn tiende deelname zijn beste eindresultaat. Giri en Carlsen waren zondag de dertiende en laatste ronde ingegaan als gedeelde koplopers met 8,5 punten. Carlsen kwam al vrij snel remise overeen met de Rus Sergej Karjakin. Giri had de tiebreak kunnen ontlopen door van de Chinees Wei Yi te winnen, maar dat lukte de Nederlandse grootmeester niet. Hij moest met de zwarte stukken toch een remise toestaan, ook al speelde Wei Yi in tijdnood. Snelschaak Met die twee remises deelden de twee schakers na de slotronde nog steeds de eerste plaats met negen punten. En dus moesten na twee weken van urenlange zittingen aan de schaakborden twee partijtjes snelschaak van elk vijf minuten de winnaar bepalen. Carlsen begon als regerend wereldkampioen in de discipline snelschaken als favoriet aan de tiebreak. Hij won de eerste partij 'blitz' met de witte stukken. In de tweede partij schoof Giri met de witte stukken, maar kwam hij niet verder dan remise. Dat leverde Carlsen de titel op.

'Ik voel me nu even de grootste loser, maar ik kan natuurlijk terugkijken op een meer dan prima toernooi', zei Giri tegen de NOS. Hij keert door zijn tweede plaats in Wijk aan Zee terug in de top tien van de wereld. 'Ik voel me nu even de grootste loser, maar ik kan natuurlijk terugkijken op een meer dan prima toernooi', zei Giri tegen de NOS. Hij keert door zijn tweede plaats in Wijk aan Zee terug in de top tien van de wereld. Carlsen complimenteerde Giri met zijn sterke optreden. 'Hij verdiende het ook te winnen. Het is jammer dat het toernooi met dit systeem van een tiebreak moet eindigen. Zo zou het eigenlijk niet moeten gaan', aldus de Noor.

