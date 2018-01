West Wekker: Trams rijden weer langs Hollands Spoor en start ambassadeursconferentie

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag, dus je moet weer aan de bak. Met de West Wekker ben je helemaal op de hoogte van het laatste nieuws.

1. Nieuwe tramhaltes Den Haag Hollands Spoor in gebruik

Na zeven maanden werkzaamheden kunnen reizigers vanaf vandaag eindelijk weer de tram pakken vanaf Den Haag Hollands Spoor. De vernieuwde tramhaltes op het Stationsplein werden vrijdag al geopend, vanaf nu rijden de trams weer hun gebruikelijke route langs Hollands Spoor.

2. Krikke onthult monument: 'Moord op 12.000 Joden grootste ramp in Haagse geschiedenis'

Het nieuwe Joodse monument is zondag onthuld in Den Haag. Pauline Krikke zei bij de onthulling dat 'de moord op 12.000 Joodse inwoners in de Holocaust de grootste ramp was die Den Haag ooit overkwam'.

3. Ambassadeurs van over de hele wereld naar Den Haag

De jaarlijkse ambassadeursconferentie begint vandaag in Den Haag. Ongeveer 140 ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal komen bijeen om ontwikkelingen en beleid te bespreken.

4. Schaker Giri slaagt er net niet in eerste Nederlandse winnaar Wijk aan Zee te worden

Schaker Anish Giri is er net niet in geslaagd de eerste Nederlandse winnaar van het toptoernooi in Wijk aan Zee te worden na Jan Timman in 1985. De 23-jarige grootmeester uit Rijswijk verloor de tiebreak om de eindzege in Tata Steel Chess van regerend wereldkampioen Magnus Carlsen.

Het weer: Het wordt elf graden. Het is bewolkt en in de loop van de middag gaat het flink regenen. Er staat een krachtige zuidwestenwind.