Vervelend gevoel voor ADO-coach Groenendijk: 'Dit doen we onszelf aan'

DEN HAAG - Of de gelukkigste zondag heeft gewonnen? Fons Groenendijk reageert stellig na de nederlaag van ADO Den Haag bij Feyenoord (3-1). 'Nee, dat is niet zo', stelt de trainer tegenover Omroep West. 'Dit doe je jezelf aan. Dat heeft niks met geluk te maken.'

Punten halen bij de landskampioen, dat zouden vooraf wellicht weinig mensen verwachten van ADO. 'Maar ik blijf zeggen dat het had gekund. Dat praat niemand uit mijn hoofd, want ik heb dat gezien vanaf de kant. Feyenoord wint de wedstrijd, maar ik blijf toch met een heel vervelend gevoel achter', aldus Groenendijk.

Datzelfde vervelende gevoel heeft Lex Immers. De middenvelder scoorde in het stadion van zijn oude club, maar hij reageerde ogenschijnlijk onderkoeld nadat hij voor de 2-1 tekende. 'Ik had nog een beetje teleurstelling van de afgelopen twee goals die we tegen kregen', verklaart de Hagenaar.



'Niet nodig'

'Dat was niet nodig. Als er wat te halen is tegen Feyenoord, is het vandaag. Dat spookte nog een beetje door mijn hoofd. Het had er niks mee te maken dat ik hier heb gespeeld en dat ik niet wilde juichen. Maar ik dacht gewoon: verdomme jongens, wat geven we het makkelijk weg.'

Voor aanvoerder Aaron Meijers voelt het verlies als een déjà vu. 'Dit was beetje een kopie van de bekerwedstrijd: het gevoel dat er meer in zat en dat we uiteindelijk met lege handen staan', doelde hij op het feit dat ADO dit seizoen in het KNVB-bekertoernooi door Feyenoord werd uitgeschakeld. 'Dat is zuur.'

