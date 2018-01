Deel dit artikel:











Dweilorkest Kleintje Pils gaat feestje bouwen op Olympische Spelen Kleintje Pils | Foto: ANP

SASSENHEIM - Dweilorkest Kleintje Pils luistert het Olympisch schaatstoernooi in Gangneung in Zuid-Korea op met bekende meezingers en nieuw, Koreaans repertoire. Het wereldberoemde dweilorkest uit Sassenheim is door de organisatie van de Olympische Spelen uitgenodigd.

'We zijn meer dan een jaar geleden benaderd, vertelt Ruud Bakker van het dweilorkest. De Koreanen hebben Kleintje Pils aan het werk gezien bij de eerdere Olympische Spelen van Nagano, Salt Lake City, Turijn, Vancouver en Sotsji. De organisatie vertelde onder de indruk te zijn van de sfeer die het orkest bij alle grote schaatstoernooien weet neer te zetten. 'Het is bewezen dat schaatsen met sfeer de leukste plaatjes op televisie geeft' aldus Ruud Bakker. Hij vervolgt, 'We weten in een splinternieuwe kille schaatshal een feestje te maken en dat sfeertje wordt nu overgebracht naar Korea. En we gaan er een oranjefeestje van maken.' Het dweilorkest gaat tien dagen naar de Spelen. Langer kan niet in verband met de dagelijkse werkzaamheden van de leden. Wel zullen ze carnaval in Nederland missen, 'maar dat is geen straf hoor', besluit Bakker. De Spelen bij Omroep West

De Olympische Winterspelen worden van 9 tot 25 februari gehouden. Uit het uitzendgebied van Omroep West gaan er negen sporters mee. Op radio, tv en internet houden wij 'onze' sporters tijdens de Spelen nauwlettend in de gaten.