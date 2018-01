Nieuw parcours voor grootste loopevenement Westland

In de brug wonen vleermuizen (Foto: Raymond Rutting)

NAALDWIJK - Hardlopers en wandelaars kunnen zich weer opmaken voor de Ruitenberg Halve Westland; het grootste loopevenement in het Westland is dit jaar op zaterdag 24 maart. Deelnemers van de halve marathon lopen dit jaar gedeeltelijk een nieuw parcours.

De route van 21,1 kilometer, die start in Naaldwijk, loopt door het nieuwe natuurgebied Poelzone; langs de Druiventuin en over de Vleermuisbrug. De brug, waarin vleermuizen wonen, won in 2015 nog een architectuurprijs. Met deze routewijziging hoopt de organisatie meer hardlopers naar het Westlandse evenement te trekken.

Naast de halve marathon kan er ook een tien en vijf kilometer worden gelopen. Voor de kleine sportievelingen is er een Kids Run; 500 meter voor basisschoolleerlingen van de groepen 1 t/m 4 en 1.200 meter voor de groepen 5 t/m 8.



Ook voor wandelaars

Voor wandelaars is er op 24 maart ook weer alle reden om naar Naaldwijk te komen. Zij kunnen kiezen uit wandeltochten over afstanden van 10, 15, 21 en 30 kilometer.

