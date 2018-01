Oproep: hoe is jouw zorg geregeld?

REGIO - Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel zorgtaken: uitvoering van de WMO en jeugdzorg bijvoorbeeld. De decentralisatie van de zorgtaken was bedacht met het idee dat mensen betere zorg krijgen als ze die zelf lokaal kunnen regelen.

Na drie jaar vragen we ons bij Omroep West af hoe het ermee staat. Wat is er voor jou veranderd, en is dat een verbetering of verslechtering geweest? Krijg jij de zorg die je nodig hebt? Doet jouw gemeente het goed, of juist niet? Werk je bij een zorgverlener en zie je dat het ergens niet goed gaat, of heeft jouw baas juist het ei van Columbus gevonden?

Stuur ons je verhaal! Misschien vragen we jou dan de komende tijd om verder met ons te praten voor een serie nieuwsreportages over de stand van de gemeentezorg.

Natuurlijk vragen we ook aan de gemeenten zelf hoe ze vinden dat het gaat, maar jouw ervaringen zijn daar een belangrijke toevoeging bij. Mail je reactie en contactgegevens naar meldpunt@omroepwest.nl