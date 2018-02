Hongaarse vrouwenhandelbende voor de rechter

DEN HAAG - Een bende van tien Hongaarse mensenhandelaren staat vanaf donderdag drie weken lang voor de rechter. Het gaat om een familie: vier zussen, een broer, hun partners en aantal bekenden van de familie.

De familie wordt ervan verdacht tussen 2010 en 2013 meer dan twintig Hongaarse vrouwen naar Nederland te hebben gelokt en hen gedwongen in de prostitutie te hebben laten werken.

De vrouwen, van wie er zeker één minderjarig is, dachten dat ze zouden gaan werken in de tuinbouw maar ze kwamen terecht achter de ramen in de Haagse Doubletstraat.



Opgesloten en uitgebuit

Ze zouden worden opgesloten, mishandeld en gedwongen lange dagen te maken als prostituee. De helft van hun inkomsten moesten ze afstaan aan de mensenhandelaren. Hun paspoort werd afgepakt door de bende.

Als vrouwen wilden vertrekken, moesten ze 'een schuld inlossen' en eisten de mensenhandelaren enkele duizenden euro's. Ook werden zij en hun familie in Hongarije bedreigd.



Internationaal actief

De bende was niet alleen actief in Den Haag, maar ook in België en Hongarije. In oktober 2014 werden in Den Haag de eerste twee verdachten aangehouden. Daarna volgden arrestaties in Hongarije, België, Engeland en Frankrijk.

Naast 21 gevallen van mensenhandel, wordt de bende ook vervolgd voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank in Den Haag heeft drie weken uitgetrokken voor het proces. De strafeis wordt verwacht op dinsdag 13 februari.

