Verwarde Leidse al vijf dagen spoorloos (Foto: John van der Tol)

LEIDEN - De politie in Leiden is dringend op zoek naar de Leidse Levina de Bree. De vrouw is sinds 24 januari vermist.

De 65-jarige vrouw vertrok 's avonds in verwarde toestand, zonder jas vanuit haar huis in de Hekkensteeg in het centrum van Leiden, sindsdien is zij spoorloos. Ze droeg, op het moment van vertrek, een roze trui en een donkere broek. De vrouw heeft een slank postuur, kort zwart grijzend haar en draagt een bril. UPDATE: Het lichaam van de vrouw is gevonden