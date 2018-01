Trambestuurster mishandeld, jongen (16) aangehouden

DEN HAAG - Een trambestuurster is in Den Haag door twee mannen mishandeld. De vrouw werd zondagavond geslagen en bespuugd. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden.

De mishandeling gebeurde in tram 9 toen deze ter hoogte van de Melis Stokelaan en de Anna Bijnslaan reed. De trambestuurster wilde twee mensen uit de tram zetten en werd toen geslagen. Over de precieze achtergrond van de mishandeling wil de politie nog geen toelichting geven in verband met het onderzoek.

De vrouw is in de amubulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis. De HTM laat via een woordvoerder weten dat de vrouw wordt opgevangen. 'We vinden het onacceptabel dat onze medewerker dit heeft moeten meemaken. Het is vreselijk wat haar is overkomen en heeft een enorme impact op haar.'

De directeur van de HTM, Jaap Bierman is maandagochtend gebeld door de burgemeester Krikke. Zij wilde haar steun betuigen en liet weten het heel erg te vinden wat er is gebeurd.