'Mr. Bloemencorso' Leo van der Zon onverwacht overleden

TEYLINGEN - Oud-wethouder Leo van der Zon van de gemeente Teylingen is in de nacht van zondag op maandag onverwacht overleden. Hij was in Leids Universitair Medisch Centrum opgenomen vanwege acute malaria, bevestigt een woordvoerder van het Bloemencorso Bollenstreek. Leo van der Zon is 59 jaar oud geworden.

Van der Zon was namens de VVD-wethouder in de periode van januari 2006 tot juli 2014. Ook was hij voorzitter van het Bloemencorso Bollenstreek en voorzitter van de Omroep Bollenstreek.

De Voorhouter was in oktober voor zijn nieuwe werkgever, Floritec begonnen. Begin januari was hij in Oeganda op studiereis, waar veel Nederlandse bloemenkwekers actief zijn. Waarschijnlijk heeft hij daar deze ziekte opgelopen. Bij Floritec is met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden. Tekst loopt door na Tweet.



Muziekliefhebber

Journalist Piet van der Vooren kende Van der Zon al ruim 25 jaar. 'Het was een warm en open persoon, prettig in de omgang en vooral een goed politicus. In zijn tijd als wethouder was ik journalist bij de lokale krant en hadden we veel contact. Toen hij in 2014 opstapte, deed ik zijn afscheidsinterview. Het klikte, ook op persoonlijk vlak. We deelden een passie voor muziek, hij was een fervent Coldplay-fan. Leo's overlijden is een groot verlies voor de Bollenstreek.'

Leo van der Zon zou aanstaande zaterdag zijn zestigste verjaardag vieren.