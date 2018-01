Deel dit artikel:











Zoetermeerse jihadist voor de rechter IS-strijders op een berg in de buurt van stad Kobani | Foto: ANP

ZOETERMEER - De Zoetermeerse jihadist Thierry K. (29) moet dinsdag terechtstaan voor zijn rol in de gewapende strijd in Irak en Syrië. Hij moet samen met negen anderen voor de rechter verschijnen. Geen van de verdachten zal dinsdag waarschijnlijk aanwezig zijn bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, omdat ze nog in het strijdgebied zitten.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de mannen, ondanks hun afwezigheid, berecht worden. Om ze te bereiken, maakte het OM onder meer gebruik van Facebookberichten, gericht op mensen die zich in het strijdgebied bevonden. Ook is geprobeerd contact te zoeken via Twitter en Whatsapp . Door hen nu te berechten, wil het OM laten merken dat 'de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers.' Naast Thierry K., die in mei 2015 vertrok naar het strijdgebied, staan ook nog negen anderen terecht. Onder hen de bekende Arnhemse jihadist en rapper Marouane B. (22) en Victor D. (29) uit Raalte.

Bijna driehonderd uitreizigers Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn in totaal 290 mensen uitgereisd naar Irak en Syrië. Een derde van hen is vrouw. Vijftig zijn er inmiddels teruggekeerd, zestig kwamen om het leven volgens de AIVD.