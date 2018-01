Deel dit artikel:











Zes personen naar ziekenhuis vervoerd na ongeluk op A12 Aanrijding A12 bij afrit Zoetermeer Centrum (Foto: Regio15)

REGIO - Vanwege een ongeval met meerdere voertuigen is de A12 richting Utrecht, tussen Prins Clausplein en Zoetermeer, lange tijd afgesloten geweest. De weg was tijdelijk helemaal afgesloten, maar is ondertussen weer open.

Bij het ongeluk, dat rond het middaguur plaatsvond, waren vier personenauto's en een vrachtwagen betrokken. De brandweer meldt op Twitter dat zes personen met uiteenlopend letsel naar verschillende ziekenhuizen zijn vervoerd. Één persoon is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.