Bende licht tientallen bejaarden op met babbeltruc

DEN HAAG - De politie heeft een bende opgerold die tientallen bejaarden heeft opgelicht. Ze deden dat in wisselende samenstelling door middel van babbeltrucs, hun oudste slachtoffer was 97 jaar oud. Na meldingen over de oplichtingspraktijken in Den Haag-Zuid begon de recherche een onderzoek en kwam zo uit bij de landelijk opererende bende.

In oktober al werden de eerste twee verdachten aangehouden, een man van 44 jaar uit Zwolle en een 39-jarige man uit Enschede. Half januari konden twee andere verdachten worden opgepakt. Een man van 29 uit Enschede en een 44-jarige vrouw. Drie verdachten zitten op dit moment nog vast. De verdachten sloegen 31 keer toe in het hele land en gingen steeds op dezelfde manier te werk. Ze deden zich voor als medewerkers van de gemeente. Met een smoes over een lekkage of zand in het water wisten ze binnen te komen. Eenmaal binnen lieten ze de deur open voor een handlanger.

Sieraden van overleden partner Terwijl de slachtoffers werden afgeleid, roofden de handlanger bankpassen en gouden sieraden. Voor de slachtoffers maakte juist de diefstal van de sieraden vaak grote indruk, omdat ze van een overleden partner waren. Behalve de brutale diefstal in huis, maakten de oplichters het nog bonter. Na afloop belden ze de slachtoffers op, om de pincode te ontfutselen. Vervolgens werden grote bedragen van de rekeningen van de slachtoffers gepind.

Vraag om legitimatie De politie waarschuwt om onbekenden niet zo maar binnen te laten. En altijd te vragen om een legitimatiebewijs. Wie de situatie niet vertrouwt, wordt aangeraden om de politie te bellen.