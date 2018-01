Jongeren spelen Verenigde Naties na in Den Haag

DEN HAAG - De 16-jarige Marlijn uit Den Haag staat een bijzondere week te wachten. Ze mag meedoen aan The Hague International Model United Nations. Dat is een conferentie, waarbij middelbare scholieren de Verenigde Naties (VN) naspelen. 'Ik ben eigenlijk gewoon een nerd.'

Australië, Canada, Turkije en de Verenigde Staten. Het zijn zomaar wat landen die scholieren naar Den Haag hebben gestuurd. De hofstad wordt deze week overspoeld door jongeren van over de hele wereld. Het is de vijftigste keer dat het debatfestijn wordt gehouden.

Maandagochtend begon deze bijzondere week voor Marlijn. 'We gaan vandaag lobbyen', vertelt ze. 'We praten dan over de resoluties die al gemaakt zijn en we gaan ze aanpassen en perfect maken. Later gaan we erover in debat.'



Groei

De eerste keer dat de conferentie werd gehouden was in 1968. 'Het begon op de Amerikaanse school in Den Haag', vertelt Alain Meidinger van de organisatie. 'We zijn van één school naar nu bijna 200 scholen gegaan, van zo'n 50 studenten naar meer dan 3000.'

'Voor deze jongeren is het een goede manier om te leren begrijpen hoe de wereld en de VN werken. De VN wordt hier helemaal nagebootst. Zo zijn er commissies over mensenrechten, milieu en ga zo maar door. Het hele systeem wordt gesimuleerd.'



Geneeskunde

'Ik vind het leuk om over dit soort dingen te praten en daarover te debatteren met mensen van over de hele wereld', zegt Marlijn. Maar ze moet er toch niet aan denken om de politiek in te gaan. 'Nee! Ik ga liever geneeskunde studeren.'