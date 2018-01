Michelle zoekt man die doorreed na botsing: 'Mijn heup lag uit de kom'

DELFT - 'Schaamt u zich niet?! U liet mij hulpeloos achter!' Zo spreekt Michelle de Wit in een Facebookbericht de man aan met wie zij zondagmiddag op de Krakeelpolderweg in Delft in botsing kwam. Na het ongeluk is de man er op zijn scooter vandoor gegaan, terwijl Michelle hulpeloos met haar heup uit de kom op de grond lag.

Michelle lijdt aan het hypermobiliteitssyndroom (HMS) waardoor haar gewrichten vrij gemakkelijk uit de kom kunnen schieten. Hierdoor maakt zij regelmatig gebruik van een loopfiets met elektrische ondersteuning. 'Ik reed met mijn loopfiets een bocht in voor de Aldi bij de Krakeelpolderweg in Delft. Een meneer kwam van rechts op een scooter het kruispunt over en reed mij in mijn rechterflank aan', vertelt Michelle.

Door de klap van het ongeluk lag de linkerheup van Michelle uit de kom. De man op de scooter stopte in eerste instantie wel en vroeg haar tot twee keer toe of ze naar het politiebureau om de hoek zouden lopen. 'Ik gaf aan dat dat niet ging lukken omdat ik niet kon lopen. Toen ik met de ambulance aan de lijn hing en het tot hem doordrong dat mijn heup uit de kom lag, gaf hij gas en ging hij ervandoor.'



Uit eigen zak betaald

Op het kruispunt waar het ongeluk gebeurde, staat niet goed aangegeven wie er precies voorrang heeft. 'Ik weet dus niet precies wie er verkeerd was, de man op de scooter of ik', vertelt Michelle. 'Maar daar gaat het inmiddels niet meer om. Gelukkig kon ik zelf mijn heup terugzetten, omdat het redelijk vaak gebeurt. Maar ik baal als een stekker. Buiten de pijn zit ik nu ook met schade aan mijn loopfiets. Ik heb de loopfiets pas net een paar maanden en het is een duur ding van rond de 1650 euro. Mijn opa heeft dat uit eigen zak voor mij betaald', vertelt Michelle.

Volgens Michelle had de man een gezet postuur, is hij van Marokkaanse afkomst, ergens in de veertig jaar oud en droeg hij een grijze, dikke winterjas met een gebreide muts. De scooter heeft een zilveren of grijze kleur en de blauwe kentekenplaat begint met de letters FX.



Getuigen gezocht

Michelle heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft de verzekering op de hoogte gebracht van de schade aan haar loopfiets, maar het is nog maar de vraag of zij een vergoeding krijgt. Ze hoopt dat de mensen die zondagmiddag iets gezien hebben zich melden, zodat de man op de scooter uiteindelijk gevonden kan worden.



