Deel dit artikel:











Woning poll: wat moet de gemeentepolitiek volgens jou beantwoorden? Stem op jouw favoriete vraag!

REGIO - De huizenmarkt is een veelbesproken onderwerp. Ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart krijgen we van kijkers en luisteraars veel vragen binnen over dit onderwerp. Omroep West is daarom benieuwd wat jij over dit onderwerp wil weten.

De zorgen en vragen rond het thema wonen blijken heel divers te zijn. Welke van de onderstaande vragen zie jij graag beantwoord door de politiek? Breng je stem uit en wij gaan met de winnende vraag aan de slag. Het antwoord zie en hoor je terug op de verschillende kanalen van Omroep West. Heb jij ook een vraag over bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid, werkgelegenheid of een ander onderwerp? Stel je vraag aan de politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.