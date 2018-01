Woningpoll: welke vraag heb jij voor onze gemeentelijke politici?

REGIO - 22 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De heren en dames politici zitten weer vol plannen en mooie beloftes. Maar wat vind jij zelf eigenlijk belangrijk?

Wij vragen het aan jullie, onze kijkers, luisteraars en volgers. Waar maak jij je zorgen over of wat maakt je boos of nieuwsgierig?

Op de redactie komen er bijvoorbeeld veel vragen binnen over het thema wonen. Wij hebben daarom drie van die vragen geselecteerd voor de poll. Maak hieronder je keuze.



Dus breng je stem nu al uit en wij gaan samen met de vragensteller een antwoord vinden op de winnende vraag.

Heb jij ook een vraag over bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid, werkgelegenheid of een ander onderwerp? Stel je vraag aan de politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.