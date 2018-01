'Dappere Daan' (10) kan mishandeling moeder niet langer aanhoren en belt politie

DEN HAAG - Een 10-jarige jongen uit Den Haag kon het niet langer aanzien dat zijn moeder mishandeld werd. Zondag nam de jongen het heft in eigen hand en belde daarom de politie.

Het was niet de eerste keer dat Daan, niet zijn echte naam, meemaakte dat zijn moeder mishandeld werd. Maar zondag besloot de jongen dat de mishandeling moest stoppen. Hij sloot zich op in zijn kamer en belde de politie.

Toen die even later bij het huis aankwam hebben ze de man die verdacht wordt van mishandeling aangehouden. De moeder 'die hevig geëmotioneerd' was is opgevangen. Ook was er nog een oudere zus in huis. Het gezin krijgt hulp.



Nooit aangifte uit angst

De moeder had eerder, uit angst, nooit aangifte durven doen van mishandeling. Daarom zijn de agenten ook zo trots op de jongen. Ze roepen iedereen op die een vermoeden heeft van huiselijk geweld om de politie te bellen. 'Neem een voorbeeld aan dappere Daan', schrijven ze.

Het heldenverhaal van 'Dappere Daan' is de ervaren dienders niet in de koude kleren gaan zitten, schrijven ze op Facebookpagina van politiebureau Leidschendam-Voorburg.