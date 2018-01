Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in water Leiden Lichaam gevonden in sloot | Foto: Wilco Devilee

LEIDEN - In het water langs de IJsselmeerlaan in Leiden is maandagmiddag rond 12.30 uur een lichaam gevonden. Het lichaam dreef in een sloot naast een volkstuinencomplex in de Merenwijk Leiden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De politie kan nog niet zeggen of het gaat om een man of een vrouw. Ook is de identiteit nog niet vastgesteld liet een woordvoerder weten.

UPDATE: Het gaat om een vermiste Leidse van 65 jaar