Leiden onderzoekt: ouder worden door samen te bewegen Foto: Omroep West Foto: Omroep West

LEIDEN - Wat is het geheim achter gezond oud worden? Dit wordt in Leiden onderzocht door Leyden Academy. Hieruit blijkt dat mensen die samen bewegen vitaler zijn en langer leven. Daarom heeft arts-onderzoeker Paul van de Vijver in Leiden drie Vitality Clubs opgezet. Een club voor en door 50-plussers die elke dag vrijwillig bij elkaar komen en samen trainen.

Het doel van de Vitality Club is om mensen gezond en gelukkig oud te laten worden. De 50-plussers motiveren zelf hun leeftijdsgenoten om dagelijks te bewegen. Deze vorm van zelforganisatie wordt 'peer coaching' genoemd: mensen die gezamenlijk een doel proberen te bereiken. De Vitality Club is een reeds bestaand en succesvol model. Het is gebaseerd op de FreeWheel Club uit Ulft. Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers fitter zijn en zich mentaal sterker voelen. Daarnaast kan dagelijks bewegen ouderdomsziekte tegengaan.

Meerdere clubs Eind 2016 is de eerste Vitality Club in Leiden Noord gestart. De tweede club is in de zomer van 2017 van start gegaan. Sindsdien wordt er op iedere doordeweekse dag van 09.00-10.00 uur gesport. Hiervoor betalen de deelnemers slecht één euro per week.