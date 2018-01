Verzetsmuseum sluit na 32 jaar de deuren aan de Turfmarkt

GOUDA - Nog een aantal maanden en dan is het gedaan met het Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt in Gouda. Na een grote eindtentoonstelling met het toepasselijke thema 'verzet' sluit het museum op 1 november zijn deuren.

Sinds 1985 huist het Verzetsmuseum in het pand op nummer 30. De sluiting betekent echter niet dat het museum ophoudt te bestaan. Het is de bedoeling dat het onder een nieuwe naam verdergaat in de Chocoladefabriek, ook in Gouda. Daar gaat het museum nauw samenwerken met onder andere de Stadsbibliotheek en het streekarchief Midden-Holland, die al in het Chocoladefabriek gehuisvest zijn.

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt er een plan voor het nieuwe museum voorgelegd aan de gemeente Gouda. Het museum wil medio 2019 zijn intrede in de Chocoladefabriek doen.

