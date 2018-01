Deel dit artikel:











Brandweerbus Didier gestolen: 'Mijn hele middeleeuwse leven zat in die bus' De gestolen brandweerbus. Foto: Facebook Didier Belksma

DEN HAAG - Wie heeft de knalrode brandweerwagen van Didier Belksma gezien? Van de bus, die een paar dagen geleden werd gestolen in Den Haag, ontbreekt nog ieder spoor. Maar dat is voor de eigenaar niet het ergste. Hij maakt zich vooral zorgen om de inhoud; een groot aantal middeleeuwse wapens en attributen. 'Mijn hele middeleeuwse leven zat in die bus.'

In het voertuig, een voormalige bus van de Duitse vrijwillige brandweer, lagen een landsknecht (middeleeuwse riddertent), een tingieterij, middeleeuwse laarzen en stoel, een zwaard en een detector waarmee veel historische voorwerpen werden gevonden. 'Het is belangrijk dat vooral de wapens niet in verkeerde handen vallen.' Met de bus en bijzondere inhoud ging Belksma alle historische evenementen en markten af in de regio. 'Bovendien is de bus mijn enige vervoersmiddel', schrijft hij op Facebook. Voor de gouden tip over de dader(s) heeft Belksma een middeleeuwse verrassing ter waarde van 1000 euro.