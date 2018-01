WestlandTheater De Naald weer beste kleine theater

NAALDWIJK - WestlandTheater De Naald is maandag uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2017 in de categorie beste kleine theaters. Vorig jaar won het theater de prijs ook.

Schouwburg Amphion in Doetinchem is het beste grote theater. Ook dat theater won deze prijs het jaar ervoor ook al. Dat is nog niet eerder gebeurd.

De titels worden jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP). Beide zalen mogen zich weer een jaar lang Theater van het Jaar noemen.