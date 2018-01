Skihut-oprichter Piet van der Lans overleden

DEN HAAG - De oprichter van de Skihut Scheveningen en oud-wielrenner Piet van der Lans is zaterdag na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn oudste dochter aan Omroep West bevestigd. Piet van der Lans is 77 jaar geworden.

Van der Lans werd geboren in Leiden en was een bekende baan- en wegwielrenner. Hij won verschillende medailles bij Nederlandse kampioenschappen. Hij nam in 1960 deel aan de Olympische Spelen in Rome, maar won hierbij geen prijzen. In 1964 werd hij professioneel wielrenner.

Piet van der Lans startte in 1975 in Scheveningen met de Skihut. Jarenlang was het bedrijf toonaangevend op het gebied van skiuitrusting en wintersportkleding. In 2006 ging de winkel over in andere handen.



'Zijn leven was topsport'

Alles wat Van der Lans aanpakte, deed hij met volle overtuiging en inzet. 'Zijn leven was topsport', zegt zijn dochter Peggy. 'Tot eind vorig jaar nog trainde hij jong wielertalent op het Velodrome in Sloten en was hij actief als stayer.'

Donderdag is er van 19.00 tot 20.00 uur voor Piet een avondwake in de Lourdeskapel in Scheveningen. Voor genodigden is er een herdenkingsbijeenkomst op maandag 5 februari. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.