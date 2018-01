Deel dit artikel:











Lichaam in water Leiden is van vermiste vrouw (65) Lichaam gevonden in sloot | Foto: Wilco Devilee

LEIDEN - Het lichaam dat maandagmiddag werd gevonden in het water langs de IJsselmeerlaan in Leiden, is van de Leidse Levina de Bree.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De 65-jarige vrouw werd sinds 24 januari vermist. Ze was woensdagavond in verwarde toestand vertrokken vanuit haar huis in de Leidse binnenstad. Rond 12.30 uur maandagmiddag werd haar lichaam ontdekt in een sloot naast een volkstuinencomplex in de Merenwijk in Leiden.