Campagne 'Voel je goed' helpt mensen met taalproblemen gezonder te leven

DEN HAAG - Mensen in Den Haag en Zoetermeer die willen afvallen maar moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen zich aanmelden voor 'Voel je goed'. In deze campagne, die officieel start op 31 januari, werken verschillende organisaties samen. Het zijn de Stichting Lezen & Schrijven, Goudenhart, Piëzo en Taal voor het Leven.

Marieke Wiebing, projectleider van Lezen & Schrijven, vertelt op Radio West dat het project de adviezen van de diëtist combineert met lessen van een vrijwilliger in kleine groepjes in de buurt. 'Het is best lastig als je moeite hebt met taal om alle voorlichting over gezonde voeding goed te begrijpen'.

In de groepslessen wordt op een rustige manier besproken wat gezond eten is en wat niet. 'Begrijpen wat je leest op etiketten op etenswaren in de supermarkt is dan heel belangrijk', vervolgt Wiebing.



Meer bewegen

'Voel je goed' gaat ook in op wat gezond bewegen is en waar je dat kunt doen. 'Je wisselt tips en ervaringen uit en bespreekt het aanbod in de buurt met elkaar', zegt Wiebing. Mensen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen aan: info@lezenenschrijven.nl. Bellen kan ook: 070 - 30 22 660.