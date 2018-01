VVD: Geen tram over Westduinweg en minder woningen in Scheveningen

DEN HAAG - Geen tram over de Westduinweg, minder ruimte voor woningbouw, geen brug over de Pijp. Maar wel meer ruimte voor bedrijvigheid en behoud van groen.

Dat staat in een plan van de Haagse VVD voor Scheveningen-Haven dat maandag werd gepresenteerd. Volgens lijsttrekker Boudewijn Revis voerde de gemeente de afgelopen jaren soms een ‘zwabberende koers’ als het om dit gebied gaat. De ene keer koos de stad juist meer voor woningbouw, de andere keer voor meer bedrijvigheid.

De liberalen willen nu voor 1 januari 2020 een convenant sluiten met onder meer projectontwikkelaars en bedrijven, zodat iedereen weet waar hij tot 2035 aan toe is. ‘Als we duidelijk maken: hier willen we naartoe, kan iedereen zijn investeringen plannen.’ Ook moet er één wethouder voor heel Scheveningen - bad, haven en dorp - komen. En: ‘Ons strand heet gewoon Scheveningen en zéker geen The Hague Beach’, aldus het plan. Verder heet de Strandweg nu in de volksmond 'boulevard', neemt niet weg dat die straat een andere naam moet krijgen: Oranjeboulevard.



Rem op woningbouw

De VVD wil vooral de derde haven gaan beschouwen als een maritiem gebied. Daar is al bedrijvigheid omheen, die moet blijven en zelfs voorrang krijgen. Dat betekent ook dat er hier een rem komt komen op de woningbouw. Ongeveer 250 al geplande woningen, moeten er niet komen. ‘De balans is nu naar de verkeerde kant doorgeslagen.’

De gemeente heeft ook al enige tijd plannen om een brug te realiseren over de Pijp, de verbinding tussen de eerste en tweede haven. Het idee daarachter is dat je zo een ‘rondje haven’ kan doen. De VVD maakte al eerder duidelijk hier bedenkingen bij te hebben. In het plan ‘Haven gezond: Scheveningen uit de verdrukking’ staat dat die brug er helemaal niet moet komen. Hij zou zo vaak open moeten, dat aanleg geen nut heeft. Revis: 'Het leek mij eerst een goed idee. Maar het wordt niet meer dan een kermisattractie.’



Geen hotel aan Dr. Lelykade

In januari van dit jaar werd bekend dat er aan de Dr. Lelykade een nieuw hotel met 144 kamers komt, hotel Moxy van de keten Mariott. Dat moet niet doorgaan, als het aan de VVD ligt. Want het zou kunnen botsen met de activiteiten in de haven ernaast. Die tweede haven moet vooral het domein blijven van jachten, sportvisserij, horeca, staandwantvisserij en zeeduiken.

Op Scheveningen - en daarbuiten - werd de afgelopen tijd ook een felle discussie gevoerd over de komst van een nieuwe tramlijn. Er bestaan ideeën om die over de Westduinweg te laten lopen. De VVD is daar tegen. Volgens Revis zou een tram over die weg voor te veel verkeershinder gaan zorgen.



Metrolijn naar de kust

Hij pleit daarom voor een veel ambitieuzer plan. Een metrolijn van het Centraal Station via Madurodam, het Kurhaus en vervolgens naar de haven. Duur en een kwestie van een lange adem, erkent de lijsttrekker. Maar, zegt hij: 'met dit soort tegenwerpingen begon ook ooit de discussie over de aanleg van de Rotterdamsebaan en het vernieuwen van de Grote Marktstraat. Een heel duur plan, dat nog jaren tijd vergt', erkent Revis. 'Maar met zo’n ambitie begon ooit ook de Rotterdamsebaan. En die wordt nu ook aangelegd. Bij de ondernemers zorgt het plan voor hoop dat er meer aandacht komt voor hun belangen.'

De liberalen keren zich ook tegen de komst van een mengeling van bedrijvigheid en woningbouw op de plek van het Zuiderstrandtheater. De partij wil dat wordt onderzocht of het theater nog even kan blijven. Daarna zou er ruimte moeten komen voor iets waar een breder publiek van kan genieten: weer een theater of een restaurant.



Groen beschermen

De VVD is geen groot voorstander van de komst van cruiseschepen naar Scheveningen. En het groen moet zoveel mogelijk worden beschermd. Daarom moet er terughoudend worden omgegaan met recreatie in het Westduinpark. De vervallen gebouwen in het Zenderpark dienen te worden vervangen door een bezoekerscentrum met informatie over het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit moet zelfs het duurzaamste gebouw van Nederland worden.