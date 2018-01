Orchideeënkweker blij met internationale prijs: 'Dit is geweldig'

WATERINGEN - Het is de Champions League onder de tuinders: de International Grower of the Year Awards. De Wateringse orchideeënkwekerij Ter Laak Orchids sleepte de internationale titel vorige week in de wacht. Maandag was er taart en champagne voor alle medewerkers. 'Dit is echt geweldig, echt voor het hele team', reageert directeur Eduard ter Laak.

Hij wordt er nog steeds blij van. Iedere keer als Ter Laak de award, een gouden bloem, ziet staan, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. De Westlander had niet verwacht de prijs te winnen. 'We werken er het hele jaar hard voor. Als het dan bevestigd wordt door de buitenwereld dan is dat alleen maar mooi. En zeker als dat wereldwijd is.'

De ouders van Richard en Eduard ter Laak begonnen in 1980 met het kweken van orchideeën. 'Het was toen nog een kleine kas, alles werd met de hand gedaan', zegt Eduard. Inmiddels is de kwekerij uitgegroeid tot een bedrijf met 170 werknemers. Jaarlijks kweekt het zo’n 6 miljoen orchideeën die worden geëxporteerd over de hele wereld.



Guatemala

De kweker wordt door de jury geroemd vanwege hun duurzame manier van ondernemen en innovatie. 'Het is een bedrijf dat flink aan de weg timmert', zegt Bernard Oosterom, voorzitter van de International Association of Horticultural Producers, de club die de prijs uitreikt. 'Wat het bedrijf uniek maakt, is het ondernemerschap. Ze investeren in duurzaamheid en doen ook internationale investeringen, afgelopen jaar hebben ze een productiebedrijf in Guatemala geopend.'

De internationale prijs staat volgens Oosterom hoog in aanzien in de tuinbouwsector. 'Het is een soort Champions League, maar dan vanuit de tuinbouw.' Ook bij de Nederlandse Tuinbouwraad beamen ze dat. 'Het is de enige internationale tuinbouwprijs', zegt George Frank van de Nederlandse Tuinbouwraad. 'Als je wordt gekozen als nummer één heeft dat veel waarde. Het zijn topbedrijven. De ervaring leert dat bedrijven die deze prijs winnen, meer in beeld komen.'



Deuren openen

Dat hopen de broers Ter Laak ook. 'Ik denk dat het deuren opent en dat er mensen zijn die graag met je samenwerken. Dat zal zich moeten bewijzen in de toekomst.'





