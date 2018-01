Deel dit artikel:











Weens dansfeest viert 50e jubileum in Noordwijk Wiener Ball in Noordwijk | Foto: ANP

NOORDWIJK - Het traditionele Oostenrijkse Wiener Ball viert dit jaar haar 50e jubileum in het Grand Hotel Huis ter Duin, in Noordwijk. Dit dansfeest in Weense sferen is de enige in haar soort in Nederland en is volgens de organisatie 'het mooiste dansfeest van het jaar in klassiek Weense sfeer'.

Debutanten in baljurken en neigende heren in rok dansen op 9 februari onder begeleiding van een live orkest dat overkomt uit Wenen. De 64 debutanten die dit jaar meedoen zijn al in training bij verschillende Nederlandse dansscholen. Zij worden in de laatste week voor het ball begeleid door een Weense dansleraar die de choreografie van het formatiedansen zal verfijnen.

Publiek danst mee Traditioneel kan rond middernacht ook het publiek zich wagen aan een deel van de choreografie. Zij mogen dan proberen mee te doen, wat volgens de organisatie zorgt voor 'lachwekkende, maar hele leuke situaties'. Deelname aan dit traditionele Weense dansfeest kan alleen door inschrijving en kaarten te kopen. Het Wiener Ball is een van de activiteiten van de Ambassadors for Austria Association, een businessclub in Nederland die als doel heeft de rijke Oostenrijkse cultuur toegankelijk te maken voor het Nederlands bedrijfsleven.