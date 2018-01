West Wekker: Minder wietkwekerijen opgerold in 2017 en Amerikaanse vlag gehesen in Den Haag

REGIO - Goedemorgen! Pak een bak koffie en laat je door ons bijpraten over het laatste nieuws.

1. VVD: Geen tram over Westduinweg en minder woningen in Scheveningen

Geen tram over de Westduinweg, minder ruimte voor woningbouw, geen brug over de pijp. Maar wel meer ruimte voor bedrijvigheid en behoud van groen. De Haagse VVD presenteerde gisteren een plan voor Scheveningen-Haven.

2. Stedin: weer minder wietkwekerijen opgerold afgelopen jaar

Afgelopen jaar zijn opnieuw minder wietkwekerijen opgerold in de regio Haaglanden. Dat meldt netbeheerder Stedin. In 2017 werden 256 kwekerijen ontmanteld, in 2016 waren dat er nog 325.

3. Zoetermeerse jihadist voor de rechter

De Zoetermeerse jihadist Thierry K. (29) moet vandaag terechtstaan voor zijn rol in de gewapende strijd in Irak en Syrië. Hij moet samen met negen anderen voor de rechter verschijnen.

4. Amerikaanse ambassade voor het eerst open na hijsen vlag

Al in 2006 ging de gemeente Wassenaar akkoord met de bouw, maar gisteren opende de nieuwe Amerikaanse ambassade voor het eerst haar deuren. Dit gebeurde onder meer met een ceremonie waarbij de Amerikaanse vlag werd gehesen bij het gloednieuwe pand.

Het weer: Vandaag krijgen we zon en wolken, het wordt ongeveer zeven graden.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compostie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.