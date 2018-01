Sjaak Bral dagelijks terug op Radio West: 'Ik heb de luisteraars heel erg gemist'

DEN HAAG - Vanaf dinsdag 3 april presenteert Sjaak Bral het lunchprogramma Broodje Bral op Radio West. Elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur bezorgt hij de luisteraars zijn eigen broodje, belegd met knisperend nieuws, frisse muziek, verse vrolijkheid en uiteraard overgoten met een sausje van Haagse humor.

Broodje Bral wordt een lunchprogramma met nieuws waarin de persoon Sjaak Bral centraal staat. Steekwoorden daarbij zijn ondeugend, stoer, opzienbarend, kalmerend, swingend, spitsvondig, verhelderend, verbazend, gekscherend, gezellig, klokkenluidend, krachtig, aaibaar, ad rem en vooral: vol gas.

'Vreemd genoeg heb ik de afgelopen jaren bij Radio West zo’n beetje alles gedaan wat een mens maar kan: reportages, columns, live-verslag, documentaires, noem maar op. Behalve een echt éigen programma', vertelt Bral over zijn terugkeer op de radio. 'Radio West wint aan luisteraars, wint aan populariteit. Ik ben er trots op deel uit te mogen maken van deze club enthousiaste radiomakers. Ik heb de luisteraars van Radio West heel erg gemist, ik weet dat dit wederzijds is. Voortaan doen we samen tijdens de lunch een broodje en dat smaakt nu al naar meer.'

Oudejaarsconference

Sjaak Bral is zeker geen onbekende in radioland. Hij was jarenlang columnist op Radio West en werkte mee aan uiteenlopende programma’s. Hij schreef voor Radio West zelfs een ouderwets hoorspel. Hij was eerder dj, werkzaam bij Noordzee FM en leverde bijdragen aan Radio Veronica. Als cabaretier is Sjaak Bral jaarlijks veelvuldig te zien in de Nederlandse theaters met zijn theaterprogramma’s. Zijn oudejaarsconference ‘Vaarwel’ is jaarlijks een hoogtepunt voor veel kijkers en luisteraars tot ver buiten de regio; de show wordt al vijftien jaar op 31 december uitgezonden op Radio en TV West. Voor het Residentie Orkest schreef hij de opera ‘Vloek op Scheveningen’. Later dit jaar volgt een tweede opera. Bral is tevens gevreesd columnist bij AD/Haagsche Courant.

Adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl is opgetogen over de komst van Bral: 'In Sjaak Bral hebben we straks een theatermaker, columnist, cabaretier, conferencier en alleskunner in huis die op de radio vlammend, vertederend en vrolijk zal zijn. Met passie voor wat er bij ons gebeurt, van Den Haag en Leiden tot alles in en rond Gouda, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Met een gulle lach – vrolijk en super-actueel. We zijn trots, blij en verwachtingsvol nu Sjaak zich bij ons radioteam voegt.'

SuperDebby

Bral is heel blij terug te zijn op radio: “Er is niets dat mij gelukkiger maakt dan radio. Nou ja, afgezien van dat ene andere dan. Een lach is de kortste afstand tussen twee mensen, radio is een goede tweede. Je zit tussen de oren van de luisteraar en goede radio maakt op die plek heel wat los. Daarom is radio maken niet alleen een hele eer, maar ook een hele verantwoordelijkheid. Zeker in deze tijden van nepnieuws. Gelukkig is daar bij mij geen sprake van, ik word betaald door de Russen.'





Broodje Bral vervangt het programma SuperDebby met Debby Roukens. Deze succesvolle presentatrice gaat tussen 14.00 en 16.00 uur een radioprogramma presenteren waarin muziek centraal staat. Herinneringen van luisteraars maar ook verhalen van theatermakers en auteurs van boeken krijgen hierin een plek, gekoppeld aan ‘hun’ muziek. 'Behalve geuren van ‘vroeger’ is er weinig dat zulke sterke emoties oproept als muziek', weet Roukens. 'Leuke anekdotes, mooie verhalen en herinneringen, tussen 14.00 en 16.00 uur is daar alle ruimte voor.'

Ontvangst Radio West

Broodje Bral is elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur te beluisteren op Radio West op FM 89.3 en DAB+, via de website en de gratis app voor mobiel en tablet.