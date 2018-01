Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op N470 Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een auto is maandagavond over de kop geslagen op de N470 bij Zoetermeer. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Zover bekend was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Het is niet bekend hoe de auto over de kop in de berm terecht is gekomen. Het slachtoffer zou met spoed naar het ziekenhuis vervoerd zijn.