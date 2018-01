Anti-PKK boek duikt ook op in Den Haag, Rijswijk en Delft

Deel dit artikel:











DEN HAAG - In navolging van diverse wijken in en rondom Rotterdam is een Turks propagandaboek ook opgedoken in Den Haag, Rijswijk en Delft. Dat blijkt uit meldingen aan Omroep West. Het boek, dat 191 pagina's telt, richt zich met name tegen de Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Het boek is geschreven door de Turkse publicist Adnan Oktar, volgens een bron op RTV Rijnmond een 'twijfelachtig' figuur die veelvuldig in Turkije in het nieuws komt. De Belgische krant De Morgen meldt dat Oktar naast anti-PKK publicist ook actief is als seksgoeroe en optreedt in diverse tv-programma's met schaars geklede vrouwen aan zijn zijde. In Antwerpen zou het boekje bij duizenden gezinnen in de bus zijn gestopt. Oktar omschrijft de PKK als een 'bloeddorstige communistische strekking die goddeloosheid en terrorisme predikt.' Op Facebook melden meerdere mensen dat zij hier in de buurt de pamfletten hebben ontvangen.

