Zoetermeer sluit Holland Outlet Mall definitief af

ZOETERMEER - De Zoetermeerse politiek heeft maandagavond het boek Holland Outlet Mall (HOM) definitief gesloten. Dit outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante meter groot had op de plaats moeten komen van het huidige Woonhart. Jaarlijks had de HOM miljoenen bezoekers moeten trekken.

Maar afgelopen september schoot de Zoetermeerse gemeenteraad de komst van het outletcentrum af nadat projectontwikkelaar Provast zich had teruggetrokken. Onderzoeksbureau Necker van Naem trok in een rapport harde conclusies over de voltallige Zoetermeerse politiek. Raads- en collegeleden omarmden eerder deze maand de bevindingen van de onderzoekers.

Maandagavond sprak de gemeenteraad voor het laatst over het onderzoek en de HOM. Volgens burgemeester Charlie Aptroot moet de gemeente lessen trekken uit het mislukte project en het rapport daarover. Zo is er volgens hem een cultuurverandering nodig. Een van de conclusies van de onderzoekers is dat er in de Zoetermeerse politiek 'gemakkelijk aanleidingen worden gevonden om politiek te bedrijven, waardoor de focus van een gezamenlijk einddoel afdwaalt'.



8,5 ton

In het maandag aangenomen raadsvoorstel staan diverse voorstellen om de cultuur te verbeteren. Ook moet de samenspraak met bewoners bij grote projecten in het vervolg beter. De gemeente heeft in totaal zo'n 8,5 ton aan de voorbereidingen van de HOM uitgegeven.