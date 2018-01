Deel dit artikel:











Man gewond bij schietpartij Rijswijk Foto: Regio15

RIJSWIJK - Een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in de Wijnandt van Elststraat in Rijswijk. Dat laat de politie weten.

Volgens nieuwssite Regio15 is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van de verwondingen of de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend gemaakt. De politie doet onderzoek op de plaats van het misdrijf. Zover bekend is er nog geen verdachte aangehouden.