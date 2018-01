Deel dit artikel:











Drietal gewond na steekpartij Verschillende hulpdiensten werden gealarmeerd. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een steekpartij in de Loevesteinlaan ter hoogte van de Dalfsenstraat in Den Haag zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van de steekpartij kwam om 3.30 uur binnen. De aanleiding voor het incident is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. LEES OOK: 'Een man die onder het bloed zat, belde 's nachts bij ons aan'