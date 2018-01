'Ik durfde niet naar buiten', buurvrouw over schietpartij in Rijswijk

RIJSWIJK - De schietpartij die maandagavond plaatsvond op de Wijnandt van Elststraat is het gesprek van de dag in Rijswijk. Volgens buurtbewoners was er sprake van een burenruzie.

'Ik ben voor het raam gaan staan en zag allemaal mensen op straat staan', vertelt een buurvrouw die op de hoek van de straat woont. 'Ik ben niet zelf naar buiten gegaan, dat durfde ik niet.'

Ze kreeg van buren te horen dat dat de bewoners van twee huizen in de straat woorden hadden gekregen. Dat zou zijn uitgemond in de schietpartij. Waarover de ruzie ging, is niet duidelijk.



Ernst verwondingen

Het slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden.