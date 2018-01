Deel dit artikel:











'Een man die onder het bloed zat, belde 's nachts bij ons aan' De politie doet onderzoek. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie doet dinsdagochtend onderzoek in de Loevesteinlaan en de Dalfsenstraat in Den Haag. Daar vond in de nacht van maandag op dinsdag een steekpartij plaats. Drie mensen raakten gewond. Vijf verdachten zijn aangehouden.

'Rond 2.30 uur werd er bij ons aangebeld', vertelt een vrouw die in de buurt woont. 'Toen we opendeden, stond daar een man die onder het bloed zat. Hij zei dat hij was gestoken door twee jongens.' De vrouw belde daarop de politie. De politie hield vijf verdachten aan. 'Dat heb ik gezien, dat er twee werden opgepakt. Ook zij zaten onder het bloed.' De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk.