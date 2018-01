Oud-burgemeester van Wassenaar Hoekema stort 'onterechte uitkering' terug

WASSENAAR - Oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema (D66) stort een bijdrage van bijna achttienduizend euro terug. Hij doet dat na vragen van NRC Handelsblad, meldt de krant.

Hoekema kreeg de uitkering na zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar in december vorig jaar. De uitekering is in strijd met de Gemeentewet, volgens NRC. De krant kreeg de gegevens over de uitkering door een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

De uitkering had als doel om het salaris van Hoekema tien maanden lang aan te vullen, van 80 procent naar 100 procent tot aan zijn AOW, inclusief pensioenpremie.



Jaar lang in ambstwoning

Daarnaast kreeg Hoekema toestemming om bijna een jaar lang 'tegen de geldende condities' in de Wassenaarse ambtswoning te blijven wonen. Ook werden zijn advocaatkosten volledig vergoed en beloofde de gemeente geheimhouding over de afspraken.

'Door vragen van NRC ben ik gaan nadenken en heb voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik het geld ga terugstorten. Het hoeft niet, maar de context waarbinnen ik tegen de overeenkomst aankijk, is veranderd', zei Hoekema maandag in een reactie tegen NRCHandlesblad.