Tasjesdief slaat toe in twee etappes en is haarscherp in beeld

DEN HAAG - De receptioniste van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag ontdekt dat haar tas is gestolen. Uit de duidelijke bewakingsbeelden blijkt dat een man in twee etappes heeft toegeslagen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw is op vrijdag 1 december aan het werk in het kantoor aan de R.J. Schimmelpennincklaan in Den Haag. Ze heeft haar tas op een stoel achter de receptie gezet en is even in een andere ruimte. Op dat moment komt er een man binnen. Hij lijkt verrast dat er niemand is en loopt eerst wat rond door de ruimte bij de receptie.

Dan ziet hij de tas van de vrouw staan en haalt haar portemonnee eruit. Dan vertrekt hij, maar een paar minuten later is de man weer terug. Deze keer neemt hij de complete tas mee. De man is heel duidelijk vastgelegd door de bewakingscamera’s van het kantoor en de politie hoopt dat iemand weet wie het is.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem