69-jarige man zodanig afgeleid dat mannen ongezien 1250 euro kunnen pinnen

RIJNSBURG - Tijdens een pintransactie bij een geldautomaat in Rijnsburg is een 69-jarige man zodanig afgeleid, dat het twee mannen lukt om ongezien 1250 euro van zijn rekening te halen. Het slachtoffer omschrijft de situatie als een chaos. Wat de mannen precies doen is vastgelegd op bewakingsbeelden.

De man wil op maandag 6 november geld opnemen bij een pinautomaat aan het Hoftuinplein in Rijnsburg. Als hij de hal binnenkomt, staan er al twee mannen bij één van de automaten. Op het moment dat de man zijn pincode heeft ingetoetst, komt één van hen plotseling naast hem staan en houdt een stuk papier voor zijn gezicht.

Het slachtoffer duwt de man weg en ziet dan ineens dat de andere man bij de pinautomaat staat. Hij probeert snel op de stopknop te drukken om de transactie af te breken. De mannen blijven met een stuk papier bij de automaat staan en halen de pinpas van de 69-jarige meneer eruit, zodat hij denkt dat er niets aan de hand is.



1250 euro weg

Wat meneer niet door heeft, is dat de transactie helemaal niet is gestopt. Eén van de mannen heeft een bedrag van 1250 euro gepind en ze blijven voor de automaat staan tot het geld eruit komt. Daarna gaan ze er meteen vandoor.

Pas later merkt het slachtoffer dat hij geen geld meer kan opnemen, omdat zijn daglimiet is bereikt. Dan ontdekt hij dat hij is bestolen. De mannen hebben zo goed samengewerkt om het slachtoffer af te leiden en in de war te brengen, dat hij in eerste instantie dacht dat de transactie was afgebroken.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem