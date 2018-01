Inbraak bij juwelier Nieuwerkerk a/d IJssel mislukt door goede beveiliging

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Dankzij goede beveiliging lukt het drie mannen niet om in te breken bij IJssel Juweliers in Nieuwerkerk aan den IJssel. ‘Een beetje kansloos, eigenlijk. Ze weten heus wel dat we goed beveiligd zijn, maar ze proberen het toch. Je hebt er gewoon last van’, zegt mede-eigenaresse Jacqueline ’t Hart. De verdachten zijn gefilmd tijdens de inbraakpoging en tijdens een eerdere voorverkenning.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De winkel aan de Dorpsstraat in Nieuwerkerk a/d IJssel is op dinsdag 14 november het doelwit van de drie inbrekers. Aan het begin van de nacht nemen twee van hen eerst een kijkje bij de etalages en ze beslissen welke ruit ze willen inslaan. Even later komen ze met z’n drieën terug.

Met een grote voorhamer wordt geprobeerd om de ruit kapot te slaan, maar dat lukt niet. Door het gewapende glas ontstaat er wel een grote ster, maar de ruit breekt niet. De mannen besluiten er vandoor te gaan. ‘Er gaat best wat adrenaline door je heen als je de beelden terugziet. Het zijn best heftige beelden. Aan de andere kant is het wel fijn om te weten dat het echt niet lukt, dat je goed beveiligd bent’, zegt Jacqueline.



Voorverkenning

Na de inbraakpoging ontdekken de medewerkers dat er drie dagen eerder al een voorverkenning is geweest. ‘Die beelden maakten meer indruk dan die waarop ze op de ramen stonden te slaan. Ze waren echt aan het inspecteren wat er in de etalages lag. Ze zijn niet zomaar gekomen om een ruit in te slaan, ze kwamen echt doelgericht langs.’

Op de beelden is te zien hoe dezelfde drie mannen de winkel inspecteren in de vroege ochtend van zaterdag 11 november. Ze dragen deze keer opvallende, gekleurde kleding. Eén van de verdachten wordt door een ander opgetild en komt daarbij met zijn gezicht vlakbij de camera. De man met de witte Nickelson-jas en de blauwe Adidas-broek heeft een apart loopje. Hij trekt met zijn rechterbeen.



‘Een domper’

‘Er is de volgende ochtend een noodraam op gezet. Maar voordat zo’n ruit uiteindelijk gemaakt is, ben je 3,5 week verder. Dan zit je zonder etalage waarin je spullen kunt zetten voor de feestdagen. Dat is wel een domper’, besluit Jacqueline.

De politie hoopt dat u de mannen herkent aan de hand van de beelden. Ook als u ze heeft gezien in de buurt van de winkel of als u andere informatie over de inbraakpoging heeft, komt de recherche graag met u in contact.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem