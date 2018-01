Deel dit artikel:











Dierenagent breekt internationaal door: Amerikanen lezen hoe hij cavia's redt en zeehonden helpt Foto: Twitter Leo Loijenga

NAALDWIJK - Dierenagent Erik Smit staat internationaal in de belangstelling. De New York Times liep onlangs een dagje mee met de 39-jarige Naaldwijker. De reportage verscheen dinsdag in de bekende Amerikaanse krant.

De New York Times was wel geïnteresseerd in de Nederlandse dierenpolitie. Te lezen is dat de werkdag van Smit zeer divers is.'Tijdens een normale werkdag redt hij op het ene moment een zieke zeehond op het strand, op het andere helpt hij bij het opsluiten van een agressieve hond. Onlangs nog haalde hij zestig cavia's uit een woning, omdat buren klaagden over de stank.' Het hele artikel is gratis te lezen op de website van de New York Times. LEES OOK: Iedereen wil gedumpte alpaca Teddy: eerst aan hek gebonden, nu heel populair