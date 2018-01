Man ergert zich aan file en komt zelf met verbeterplan: Rijkswaterstaat gaat ermee aan de slag

LEIMUIDEN - Het plan dat Sjoerd van der Hoorn uit Leimuiden heeft om de doorstroming op de A4 te verbeteren, wordt door Rijkswaterstaat gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de snelweg. Van der Hoorn had maandag een gesprek hierover bij Rijkswaterstaat.

Van der Hoorn bedacht zijn plan in de file op weg naar zijn werk in Rijswijk. De kern van zijn plan is om de belijning van de weg op verschillende plekken aan te passen zodat er niet meer ‘geritst’ hoeft te worden. Daarbij is hij er vanuit gegaan dat er geen extra asfalt bij zou komen. Ook wil hij opritten samenvoegen zodat er minder ingevoegd hoeft te worden.



A4 pas helemaal klaar in 2028

‘Met zijn basisidee gaan we zeker aan de slag’, zegt Alwin Nijhuis van Rijkswaterstaat. ‘We nemen zijn ideeën mee bij wat er verder nog op stapel staat rond de A4.’

Van der Hoorn is blij dat zijn plannen worden meegenomen door het ingenieursbureau dat het werk uitvoert voor Rijkswaterstaat. ‘Maar wat ik wel jammer vind, is dat het traject Burgerveen-Den Haag pas in 2028 helemaal klaar is.’

Bij Leiden wordt de A4 al eerder aangepakt omdat daar gewerkt wordt aan een nieuw knooppunt voor de Rijnlandroute. Dat wordt de weg die de A4 zal gaan verbinden met Katwijk. ‘Ook daar gaan we de ideeën van Sjoerd toepassen’, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.