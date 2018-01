Uitslaande brand in berging onder flat, twaalf woningen ontruimd

LEIDERDORP - In een berging onder een flat aan de Roodborststraat in Leiderdorp woedde aan het begin van de dinsdagmiddag een uitslaande brand. Het vuur werd rond 12.15 uur ontdekt.

De brandweer rukte met veel materieel uit. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend. Dit wordt onderzocht. Er was sprake van flinke rookontwikkeling. Twaalf woningen werden ontruimd. Twee personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, omdat die rook had ingeademd.

Rond 13.00 uur was het vuur onder controle. 'Alles in de berging is in vlammen opgegaan', laat een woordvoerster van de brandweer weten. Hoe erg de rookschade in de flatwoningen is, is niet bekend.